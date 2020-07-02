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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni domuz gribi vakalarıyla ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de görülen domuz gribi virüsüyle ilgili açıklama geldi. Virüsün yeni değil, bilinen bir domuz gribi türü olduğunu belirtildi.

02 Temmuz 2020 Perşembe 09:45 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:24
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Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Doktor Mike Ryan yaptı.

Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.

Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti.

Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde, küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıyan ve domuzlarda tespit edilen G4 adlı bir virüs türü keşfettiğini açıklamıştı.

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