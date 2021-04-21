İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1731
  • EURO
    9,8384
  • ALTIN
    469.538
  • BIST100
    1339.22
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Sağlık Örgütü'nün İdlib'e gönderdiği 53 bin 800 doz aşı teslim edildi
Dünya

Dünya Sağlık Örgütü'nün İdlib'e gönderdiği 53 bin 800 doz aşı teslim edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı gönderdi. İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib' de 237 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 Kovid-19 vakasının ise 19 bini iyileşti.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:34
ABONE OL

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İdlib'e gönderilen 53 bin 800 doz aşı, Hatay ilinin karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021'den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib' de 237 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 Kovid-19 vakasının ise 19 bini iyileşti.

- KOVİD-19 AŞILARI KÜRESEL ERİŞİM PROGRAMI (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.