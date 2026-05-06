2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na az bir süre kala Avrupa'da İsrail'in katılımına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Sanatçılardan kamu yayıncılarına çok sayıda kişi ve kurum protesto ediyor.

Bu yıl 70'incisi 12-16 Mayıs'ta Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması için İsrail'in katılımına yönelik protesto ve boykot çağrıları artıyor. Tepkiler, sadece sokak gösterileriyle sınırlı kalmayarak kültür, medya ve siyaset alanına da yansıdı. Boykot kararı alan İspanya'nın devlet radyo ve televizyonu RTVE, etkinliği paylaşmayacak. İrlanda da hem yarışmayı boykot eden hem de yayımlamayı reddeden ülkeler arasında. Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO), Eurovision tarihleri boyunca "Filistin'in Sesleri" konulu yayın yapacağını duyurdu.

YARIŞAN ÜLKELER DE TEPKİLİ

Portekiz'de ulusal seçmelere katılan 16 sanatçı, seçilmeleri halinde Eurovision'a katılmayı reddedeceklerini açıkladı. Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA da hükümete, İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmadan çekilmesi çağrısında bulundu. Malta'da ise 150'den fazla sanatçı ve entelektüel, başkent Valetta'da "Soykırıma Müzik Yok" sloganıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. İtalyan devlet televizyonu RAI'nin yönetim kurulunun bazı üyeleri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bu yılki yarışmada Filistin temasına yer verilmesi çağrısı yaptı. Öte yandan yarışmaya katılan Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik eleştiriler nedeniyle yarışma öncesinde "Gazze'deki saldırılar" bağlamında bu katılımı ele alan özel değerlendirme programları yayımlayacak.

Boykota katılanlar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan'in yanı sıra Roger Waters ve Kneecap yer alıyor.