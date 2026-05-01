İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1958
  • EURO
    53,1323
  • ALTIN
    6709.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya ticaretinin nabzı burada atıyor! İran: Boğazın kapatılmasına yönelik hazırlıklar tamam
Dünya ticaretinin nabzı burada atıyor! İran: Boğazın kapatılmasına yönelik hazırlıklar tamam

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Husilerin Babülmendep Boğazı'nın kapatılmasına yönelik hazırlıklarını tamamladığını öne sürerken, bölgedeki ticaret ve enerji hatlarına ilişkin endişeler yeniden yükseldi.

1 Mayıs 2026 Cuma 00:04
ABONE OL

İran-ABD arasındaki siyasi ve askeri kriz sırasında Babülmendep Boğazı'nın kapatılabileceğine yönelik iddialar gerilimi artırırken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hezriyan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'na yönelik son askeri hazırlıklarına değinerek, "Husiler son günlerde Babülmendep Boğazı'nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi ve boğazın fiilen kapatılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı" dedi.

"GEMİLER İÇİN İKİ SEÇENEK VAR"

Uluslararası deniz trafiğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hezriyan, düşman olmayan gemiler için iki seçenek bulunduğunu söyleyerek, "Gemiler ya Babülmendep Boğazı'nı dolaşarak yaklaşık 30 milyon dolarlık ek maliyeti göze alacak ya da Yemenli güçlere 5 milyon dolar ödeyerek güvenli geçiş izni alabilecek" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK HAKİMİYET MESAJI

Söz konusu adımın, bölgedeki transit maliyetlerin yönetilmesi ve stratejik hakimiyetin sağlanması amacıyla gündeme geldiğini vurgulayan Hezriyan, bunun aynı zamanda bölgedeki enerji ve ticaret hatları üzerindeki kontrol mesajı taşıdığını belirtti.

Stratejik hatlara alternatif güzergah! Türkiye'nin payı artıyor
  • iran
  • Babülmendep Boğazı
  • husiler

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.