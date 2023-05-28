Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Anbean takipteler: Amerikan ajansından dikkat çeken yorum

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlamış durumda. Dünya da Türkiye'de yaşananları gelişmeleri anbean takip ediyor.

Al Jazeera 14 Mayıs'ta olduğu gibi bu turda da yaşanan gelişmeleri canlı olarak yayımlamaya başladı. Habere "2023 Türkiye seçimlerinin 2. turu canlı" başlığı başlığı atıldı.

The Wall Street Journal da bu sabah saatlerinde yayımladığı haberinde Türkiye'nin ikinci tur seçimlerinin heyecanlı olduğundan bahsetti.

CNN'de Türkiye'nin seçime gittiğinden bahsederek şu ana kadar bilinmesi gerekenleri yazdı.

Yunan gazetesi Kathimerini de seçimden bahseden gazeteler arasındaydı.

Reuters haber ajansı da vatandaşların 2. tur seçimleri için sandık başına gittiğinden bahsetti.

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor. Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.