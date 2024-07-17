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Dünya

'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi

Peru'daki Amazon ormanlarında temas kurulmamış 'Mashco-Piro' kabilesi görüntülendi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
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Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesi görüntülendi.

Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı.

Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan "Mashco-Piro" kabilesinin, "dünya üzerindeki en büyük temassız kabile" olduğu tahmin ediliyor.

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