Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya köşkünde yeni kabineyi açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

Başta Türkiye'deki seçim süreci olmak üzere yaşanan siyasi gelişmeleri en başından beri takip eden dünya medyası ise şimdi Kalın'ı mercek altına aldı.

Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye (MEE), Kalın'ın daha önceden Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığını ifade etti.

MEE, Kalın'ın Erdoğan'ın uzun zamandır sırdaşı olduğunu ifade ederek dış politikada danışmanlık yaptığını da söyledi.

Yunan medyasının da gündeminde İbrahim Kalın vardı. Haberde, Kalın'ın yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yerine geçtiğinden bahsedildi.

Bir diğer Yunan gazetesi olan Kathimerini'nin de gündemi İbrahim Kalın oldu. Kalın'ın Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğuna dikkat çekildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın da gündeminde Kalın vardı. Gazete, "Erdoğan, sözcü Kalın'ı istihbarat şefi olarak atadı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberin devamında "Kalın, son yıllarda Türkiye'nin dış politika gündemini şekillendiren birçok diplomatik çabaya öncülük etti" denildi.

TVP World'de Türkiye'deki bu değişiklikten bahseden ajanslar arasında oldu. Haberde, Kalın'ın MİT atamasının Türkiye'nin dış politikası üzerindeki etkisini pekiştiren bir dizi diplomatik çabanın ardından geldiğine dikkat çekildi.

Al Arabiya News da "İbrahim Kalın kimdir?" diye sorarak Türkiye'de yaşanan gelişmeye dikkat çekti. Haberde, Kalın'ın dış politikayı şekillendirmek için yıllarca aktif bir ve çok önemli bir noktada olduğundan bahsedildi.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

Erzurum - Ispir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'deki George Washington Üniversitesi'ne girdi.College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkanı" konusu üzerine çalıştı.Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın 'İslamda Varlık Düşüncesi' kitabını ve Şazeli tarikatının Darkaviyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavi'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti. 2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. 25 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevine getirildi.

2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

2009 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu.

2012 yılında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.