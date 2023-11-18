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Dünya

Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

İtalya'da bir grup öğrenci, polis engelini aşarak dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandırdı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 05:34 - Güncelleme:
Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı
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İşgalci İsrail'in Gazze'de 43 gündür uyguladığı soykırımlar ve savaş suçları bütün dünyada tepkiyle karşılanıyor. İtalya'nın dünyaca meşhur Pisa Kulesi'ne yasağı delerek giren bir grup öğrenci, kulenin tepesine Filistin bayrağı asarak katliamcı İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Polis ekiplerince engellenmeye çalışan protestocular, kulenin en üst katına çıkmayı başardı. Meşalelerle mazlum Filistinlilere desteklerini ileten göstericiler, kulenin tepesine Filistin bayrağı astı.

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen öğrenciler olay yerinden kaçmayı başardı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'de terör estiren katliamcı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 12 bini aşkın masum Filistinlinin canına kıydı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu defalarca hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve uluslararası yardım kuruluşlarını hedef alarak sayısız savaş ve insanlık suçu işledi.

İsrail'in canına kıydığı Filistinlilerin yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluşması ise dünyada büyük yankı uyandırdı.

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