Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

İşgalci İsrail'in Gazze'de 43 gündür uyguladığı soykırımlar ve savaş suçları bütün dünyada tepkiyle karşılanıyor. İtalya'nın dünyaca meşhur Pisa Kulesi'ne yasağı delerek giren bir grup öğrenci, kulenin tepesine Filistin bayrağı asarak katliamcı İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Polis ekiplerince engellenmeye çalışan protestocular, kulenin en üst katına çıkmayı başardı. Meşalelerle mazlum Filistinlilere desteklerini ileten göstericiler, kulenin tepesine Filistin bayrağı astı.

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen öğrenciler olay yerinden kaçmayı başardı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'de terör estiren katliamcı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 12 bini aşkın masum Filistinlinin canına kıydı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu defalarca hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve uluslararası yardım kuruluşlarını hedef alarak sayısız savaş ve insanlık suçu işledi.

İsrail'in canına kıydığı Filistinlilerin yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluşması ise dünyada büyük yankı uyandırdı.