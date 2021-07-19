Dünyaca ünlü isimden İstanbul paylaşımı: Harika görünüyorsun...

19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:39

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

NASA'da görevli astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti.

Kimbrough, 'İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerine yer verdi.