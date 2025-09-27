Dünyaca ünlü isimlerden Sumud Filosu için güvenlik talebi

İSTANBUL 22°C / 16°C
Fransa ve Belçika'da tanınan 130 isim, Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun korunması için hükümetlere çağrıda bulundu.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız DJ Snake, Belçikalı şarkıcı Angele, Fransız sosyal medya fenomeni (influencer) Lena Mahfouf'un da yer aldığı Fransa ve Belçika'da kamuya mal olmuş 130 kişi "Filistin halkını ve Gazze istikametindeki barışçıl filoları korumak gerekiyor" başlıklı bildiriyi imzaladı.

Fransız Le Nouvel Obs dergisinde yayımlanan bildiride, Gazze'de 500 bin kişinin kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, buna, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin insani yardım konusunda bölgede dayattığı ablukanın doğrudan neden olduğu belirtildi.

Bildiride, dünyanın en büyük insani yardım filosu olan Küresel Sumud Filosu'nun 50'ye aşkın gemiyle birlikte Gazze'ye doğru gittiği ifade edilerek, Fransa ve Belçika'dan 54 Fransız ve 15 Belçikalının da katıldığı filoyu koruması istendi.

Filoda 45'i aşkın ülkeden sanatçı, aktivist, insani yardım çalışanı, doktor ve siyasetçinin, Gazze'ye dayatılan yasa dışı ablukayı kırmak, insani yardım ulaştırmak ve deniz yoluyla insani yardım koridoru açmayı denemek için yolda olduğu vurgulandı. Bildiride, İsrail'in Gazze'ye hava ve kara yoluyla erişimi engellediği kaydedildi.

Bildiride, daha önce filonun gemilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği anımsatılarak, "Fransa ve Belçika devletlerini Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamaya ve Filistin halkının soykırımına son vermeye çağırıyoruz." denildi.

