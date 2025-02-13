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Dünya

Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 'Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır' vurgusu yaptı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 10:41 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır
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Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen Hadid, Instagram hesabından, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir." yazan bir el resmi paylaştı.

Paylaşımda, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Hadid, Filistin kültürüne, soyuna ve tarihine ait köklerin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağına" işaret ederek, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. Ve biz asla bunu unutmayacağız." dedi.

Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin, temel insan haklarına sahip olması gerektiğini belirten Hadid, "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

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