Dünyaca ünlü raket gözaltına alındı

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 02:59 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 02:59

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine avukatları aracılığıyla yeniden Melbourne'deki Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesine başvuran Djokovic, Göçmen Bakanlığı görevlilerine ifade vermesinin ardından Avustralya Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındı.



Mülteci gözaltı merkezine nakledileceği bildirilen Djokovic'in davası sonuçlanana kadar gözaltında tutulması bekleniyor.



Avustralya Federal Mahkemesinde görülecek dava sonuçlanana kadar Avustralya'dan sınır dışı edilmeyeceği mahkemenin kararıyla garanti altına alınan Sırp raket, mahkemenin lehine bir karar vermemesi durumunda sınır dışı edilecek.



Mahkemenin, Bakan Hawke'nin vize iptali kararını ortadan kaldırması durumunda ise ünlü tenisçi, pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında korta çıkacak.



- NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.



Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarına başlamıştı.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Bakan Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini bildirmişti.