İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyaca ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu! Yeni ismini açıkladı
Dünya

Dünyaca ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu! Yeni ismini açıkladı

Dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee, canlı yayında şehadet getirerek İslamiyet'i seçtiğini açıkladı. Ünlü yıldız, 'Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım' dedi. Central Cee, yeni ismini de paylaştı.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü rapçi Central Cee Müslüman oldu! Yeni ismini açıkladı
ABONE OL

"Day in the Life" ve "Loading" gibi parçalarla dünya müzik listelerine adını yazdıran ünlü rap yıldızı Central Cee, İslam'ı seçti.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından canlı yayın açan ünlü rap yıldızı, hayatında yeni bir döneme adım attığının müjdesini verdi. Gerçek adı Oakley Neil Caesar-Su olan sanatçı, İslam dinini seçtiğini söyleyerek canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi.

"ARTIK MÜSLÜMANIM"

Daha önce bu konuda da bazı açıklamalar yapan Central Cee, "Adımı değiştirdim ve şehadet getirdim. Artık Müslümanım" diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

"HOŞ GELDİN KARDEŞİM"

Videoda yer alan arkadaşlarının Central Cee'yi tebrik ettiği anlar kısa sürede viral olurken, ünlü ismin hayranları "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi binlerce yorum yaptı.

YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Ünlü rapçinin yeni ismi merak konusu haline gelirken, takipçilerinden çok sayıda "Yusuf çok yakışır", "Müslüman ismini merak ediyorum ama Yusuf olsun" yorumları geldi. Central Cee, yeni isminin Akil olduğunu açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.