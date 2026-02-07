"Day in the Life" ve "Loading" gibi parçalarla dünya müzik listelerine adını yazdıran ünlü rap yıldızı Central Cee, İslam'ı seçti.

Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından canlı yayın açan ünlü rap yıldızı, hayatında yeni bir döneme adım attığının müjdesini verdi. Gerçek adı Oakley Neil Caesar-Su olan sanatçı, İslam dinini seçtiğini söyleyerek canlı yayında Kelime-i Şehadet getirdi.

"ARTIK MÜSLÜMANIM"

Daha önce bu konuda da bazı açıklamalar yapan Central Cee, "Adımı değiştirdim ve şehadet getirdim. Artık Müslümanım" diyerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

"HOŞ GELDİN KARDEŞİM"

Videoda yer alan arkadaşlarının Central Cee'yi tebrik ettiği anlar kısa sürede viral olurken, ünlü ismin hayranları "İslam'a hoş geldin kardeşim", "İslam ile şereflendin", "Hoş geldin Müslüman kardeşim" gibi binlerce yorum yaptı.

YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Ünlü rapçinin yeni ismi merak konusu haline gelirken, takipçilerinden çok sayıda "Yusuf çok yakışır", "Müslüman ismini merak ediyorum ama Yusuf olsun" yorumları geldi. Central Cee, yeni isminin Akil olduğunu açıkladı.