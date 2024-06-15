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Dünya

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz uçakta hayat kurtardı

Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD'den Meksika'ya gitmek üzere yola çıkan uçakta fenalaşan bir yolcunun hayatını kurtardı.

15 Haziran 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz uçakta hayat kurtardı
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Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, New York'tan Meksika'daki Cabo San Lucas'a gitmek üzere yola çıkan tarifeli uçakta fenalaşan bir yolcuya müdahale ederek hayatını kurtardı.

Uçağın kalkışından bir saat sonra yaşanan olayda Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz fenalaşan yolcuya yardım etti.

TMZ'ye konuşan Dr. Öz, "Ben bir düğün için Meksika'ya gidiyordum ve hosteslerin uçakta bir doktor olup olmadığını sorduğunu duydum. Yolcu bir bayılıp bir ayılıyordu yolculuk boyunca. Orta yaşlı sağlıklı bir adamdı ve gerekli müdahaleleri yaptım. Biraz oksijen ve portakal suyu ile kendisine geldi." dedi.

Dr. Öz, yolcunun kan şekeri düştüğü için portakal suyu verdiğini söyledi.

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