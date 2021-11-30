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Dünya

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, adaylığını resmen açıkladı!

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Partiden ABD Senatosuna aday olacağını bildirdi.

AA30 Kasım 2021 Salı 23:31 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:33
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ABD'de yaşayan 61 yaşındaki Dr. Öz, Washington Examiner'da kaleme aldığı yazısında, siyasete gireceğini duyurdu.

Mehmet Öz, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacak.

Dr. Öz, yazısında, siyasete neden girdiğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimize ve birbirimize kızgınız. Krizleri geçmiş nesiller kadar etkin yönetemedik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında siyaset ve tıbbı karıştırdığınızda çözüm yerine siyasetin karşınıza çıktığını gördüm ve işte bu yüzden sorunları çözmemize ve iyileşmemize yardım etmek için ABD Senatosuna aday oluyorum."

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 750 binden fazla kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin önlenebileceğini belirten Öz, hükümeti ve aldığı önlemleri, "Amerika, salgını yenme konusunda dünya lideri olmalıydı." sözleriyle eleştirdi.

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