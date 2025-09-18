İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin için tek ses oldu: Ölümleri durdur

Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, “Filistin için Birlikte” konseri öncesi yayımlanan videoyla ateşkes çağrısı yaptı. Konserden elde edilen gelir Filistinli yardım kuruluşlarına aktarılacak.

18 Eylül 2025 Perşembe 01:43
Çok sayıda ünlü isim, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Videoda katılımcılar "Filistin" diyerek söze başlarken, "Succession" dizisiyle tanınan oyuncu Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız." dedi.

"ÖLÜMLERİ DURDUR"

İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur." ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, Finneas O'Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.

Çevrim içi olarak canlı yayımlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

