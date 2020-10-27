Dünyada akrep ve zehirli yılan sokmalarının en çok yaşandığı ikinci ülke İran

AA 27 Ekim 2020 Salı 12:20 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:20

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'da "Zehirli hayvan ısırıklarından zehirlenmeyi önleme günü" münasebetiyle verdiği demeçte Ahmedi, "İran, dünyada akrep ve zehirli yılan sokmalarının en çok yaşandığı ülkeler sıralamasında Meksika'dan sonra ikinci sırada gelmektedir." dedi.

Ülkesinde akrep sokmalarının ise Meksika'ya oranla 4 kat fazla olduğunu dile getiren Ahmedi, "İran'da 42 ila 45 bin sokulmalardan dolayı zehirlenme vakası meydana geliyor. En çok akrep sokma vakaları, yüzde 70 ile Huzistan eyaletinde görülüyor. Bu eyaleti sırasıyla Hürmüzgan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Fars ve Kirman eyaletleri takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmedi, şimdiye kadar dünyada yaklaşık 50'si tıbbi öneme sahip 2 binden fazla akrep türü tespit edildiğini bildirdi.

İran'da şu ana kadar Buthidae, Hemiscorpidae ve Scorpionidae olmak üzere üç aileden 64 akrep türünün rapor edildiğine işaret eden Ahmedi, ülkede akrep sokma oranının yılana göre 4 kat fazla olduğunu belirtti.