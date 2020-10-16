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Dünya

Dünyada bir ilk! 5,4 ton ağırlığındaki bomba su altında imha edildi

Polonya tarihinde bulunan patlamamış en büyük bomba su altında imha edildi. 'Tallboy' isimli bombanın İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiliz donanması tarafından atıldığı belirlendi.

star.com.tr16 Ekim 2020 Cuma 00:17 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 00:18
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"Tallboy" isimli bombanın İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiliz donanması tarafından atıldığı belirlendi. "Deprem" bombası olarak da bilinen Tallboy, savaşın son aylarında Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından atıldığında 5,4 ton ağırlığındaydı ve bu ağırlığın neredeyse yarısı patlayıcıdan oluşmaktaydı.

Bomba, Polonya'da şimdiye kadar bulunan en büyük bomba ve Alman Lützow gemisine düzenlenen bir baskında kullanıldığına inanılıyor.

Polonya Savunma Bakanlığı sözcüsü verdiği demeçte, Polonya donanmasının salı günü patlayıcıyı patlatmak yerine yakana kadar ısıtmayı içeren bir yöntem ile etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtirken bölgeden yaklaşık 750 kişi tahliye edildiğini aktardı.

İmha operasyon oldukça güvenli şekilde sona erdiğini ve herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini belirten 8. Sahil Koruma Filosu'ndan Teğmen Grzegorz Lewandowski, dünyada daha önce hiç kimsenin bu büyüklükte bir bombayı su altında etkisiz hale getirmediğini de sözlerine ekledi.

star.com.tr

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