Dünyada bir ilk! Antarktika'da yağan karda mikro plastik bulundu

Yeni Zelanda merkezli Canterbury Üniversitesi'nden bilim insanları, Antarktika'daki yeni yağan taze karda mikro plastiklerin keşfini doğrulayan dünyanın ilk çalışmasını yayınladı. Çoğu kişi tarafından Antarktika'nın el değmemiş bir yer olarak var sayıldığı ancak bir pirinç tanesinden bile daha küçük mikro plastiklerin küresel kirlenme sebebiyle dünyanın bu bölgesine ulaştığı ifade edildi.

MİKRO PLASTİKLER, KAR VE BUZUN ERİMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Araştırmalar, mikro plastiklerin çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu (organizmalardaki büyümeyi, üremeyi ve genel biyolojik işlevleri sınırlandırmanın yanı sıra insanlar için olumsuz etkileri olduğunu) tespit etmişti. Daha geniş bir ölçekte ele alındığında, Antarktika'daki havada mikro plastik parçacıkların varlığının, kar ve buzun erimesini hızlandırarak iklimi etkileme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

19 BÖLGEDEKİ KARDA GÖRÜLDÜ

Canterbury Üniversitesi doktora öğrencisi Alex Aves, 2019'un sonlarında Antarktika'daki Ross Buz Rafından kar örnekleri topladı ve laboratuvar analizinden sonra Ross Buz Rafındaki uzak bölgelerden alınan her numunede plastik parçacıkları olduğu ortaya çıktı. Ekip, Antarktika'nın 19 bölgesinden numune toplandıklarını ve her numunede mikro plastiklere rastladıklarını belirtti.

PLASTİK TÜRÜNÜN PET OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, erimiş kar litresi başına tespit edilen mikro plastiğin ortalama 29 mikro plastik parçacık olduğunu vurgulayarak bunun denizdeki orandan daha fazla olduğunu ifade etti. Basın açıklamasında "Antarktika'daki en büyük istasyon olan Ross Adası, Scott Üssü ve McMurdo İstasyonu'ndaki bilimsel üslerin hemen yanında, mikro plastiklerin yoğunluğu, İtalyan buzul enkazında bulunanlara benzer, yaklaşık 3 kat daha yüksekti. En yaygını meşrubat şişeleri ve giysi yapımında kullanılan PET olmak üzere 13 farklı plastik türü bulundu" denildi.