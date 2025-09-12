Arnavutluk'ta Mayıs ayında yapılan seçimlerde üst üste dördüncü kez zafere ulaşan Başbakan Edi Rama, dördüncü döneminde görev yapması beklenen kabine üyelerini tanıttı. Kabinede yeni isimler ve mevcut görevlerinden yeni pozisyonlara atanan bakanlar olurken en dikkat çeken açıklama, yapay zeka ile geliştirilen bir dijital servise kabinede yer verilmesi oldu. Rama, Ocak ayından bu yana Arnavutluk'un E-devlet platformu E-Albania üzerinden kullanıcılara destek sağlayan "Diella" adlı dijital asistanın kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandığını açıkladı.

Rama, "Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan ve yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi" dedi. Rama, ismi Arnavutça "Güneş" manasına gelen Diella'nın Arnavutluk'un kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline gelmesine yardımcı olacağını söyledi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut lider, Diella'nın kamu ihalelerine ilişkin tüm kararlarda görevlendirileceğini ve böylece ihale sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Geleneksel Arnavut kıyafetleri giyen bir kadın olarak tasvir edilen Diella, resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinde 36 bin 600 belge düzenlenmesine ve yaklaşık bin hizmet sunulmasına yardımcı oldu. Arnavutluk hükümeti, Diella'nın işlemlerinin insan denetimine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin bir detay vermedi. Dijital yapay zeka asistanın manipüle edilmesi risklerine ilişkin bir değerlendirme de sunulmadı.