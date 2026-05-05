Dünyada büyük yankı buldu: Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik verdiği mesajlar, uluslararası basında geniş yankı buldu.

Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında Türkiye'nin dahil olmadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel ölçekte güçlü bir aktör olamayacağını vurguladı. AB'nin Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya Batılı devletlerin etkisi altında şekillenen eski düzendedir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI DAHA FAZLA"

Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazla olduğuna dikkat çekerek bu durumun ilerleyen süreçte daha da belirgin hale geleceğini söyledi.

Avrupa'nın kritik bir yol ayrımında olduğunu belirten Erdoğan, ya Türkiye'nin artan küresel rolünü fırsat olarak göreceğini ya da dışlayıcı politikalarla kendi geleceğini zora sokacağını ifade etti.

Türkiye'nin beklentisinin, Avrupa'nın önyargılardan arınarak daha samimi ve eşitlikçi bir ilişki kurması olduğunu dile getiren Erdoğan, bu yaklaşımın yalnızca Türkiye'ye değil tüm Avrupa kıtasına kazanç sağlayacağını vurguladı.

DÜNYA BASININDA YANKILANDI

Erdoğan'ın açıklamaları farklı ülkelerin basınında dikkat çekici başlıklarla yer aldı:

CNN Greece, haberi "Erdoğan'dan Avrupa'ya çivi gibi sözler" başlığıyla verdi.

, "Avrupa Erdoğan karşısında yol ayrımında" diyerek Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına vurgu yaptı.Erdoğan'ın Avrupa'yı "stratejik körlük" ile eleştirdiğini aktardı.

Hindistan merkezli Asian News International, Erdoğan'ın Avrupa'ya "önyargılardan vazgeçin" çağrısını öne çıkardı.

Ermenistan'dan Aurora News ise Türkiye'nin artık eski konumunda olmadığına dikkat çeken ifadeleri manşete taşıdı.

Uluslararası medya, Erdoğan'ın açıklamalarını genel olarak Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme işaret eden sert ve net mesajlar olarak değerlendirdi.