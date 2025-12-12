İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Dünyada ilk sıraya oturdular! İran'da zeminde rekor çökme hızı

İran Çevre Koruma Kurumu Danışmanı Ali Beytullahi, ülkenin bazı bölgelerinde zeminin 40 santimetre çöktüğünü söyledi.

AA12 Aralık 2025 Cuma 12:11 - Güncelleme:
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Beytullahi, "Geçmişte su açısından zengin bir ülkeydik ancak şu an ülkenin bazı bölgelerinde zeminin 40 santimetreye kadar çöktüğünü görüyoruz. Su kaynaklarını dikkatsizce kullanamaya devam edersek bu durum şehirlerimiz için ciddi tehlike oluşturacak." dedi.

Zemin çökmesinin yer altı sularının azalması ile doğru orantılı olduğuna işaret eden Beytullahi, "İran yer altı su kaynaklarındaki açıklık açısından Çin ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır. Zemin çökmesi genişliği açısından ise Çin ve Endonezya'dan sonra gelmektedir. Ancak İran, çökme hızı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor." diye konuştu.

Ülkedeki 31 eyaletin 18'inde yıllık çökme oranının 10 santimetrenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Beytullahi, şunları kaydetti:

"Rafsancan bölgesindeki zemin çökmeleri zaman zaman 40 santimetreye ulaşıyor. Geçen sene Elbruz'un güneyinde 35 santimetre, Tahran'ın güneybatısında yaklaşık 30 santimetre, Kum, Gülistan ve Horasan Rezevi'de ise 20-22 santimetre zemin çökmesi yaşandı."

