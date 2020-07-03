Dünyada koronavirüs vaka sayası 11 milyon 10 bini geçti

AA 03 Temmuz 2020 Cuma 13:26 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:26

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 10 bin 548'e ulaştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 524 bin 559 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 168 bin 938 kişi iyileşti.



Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 317 bin 51 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 837 bin 189 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 131 bin 485 kişi yaşamını yitirdi.

- VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER



ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (1 milyon 501 bin 353), Rusya (667 bin 883), Hindistan (628 bin 205), İspanya (297 bin 183), Peru (292 bin 4), Şili (284 bin 541), İngiltere (283 bin 757), İtalya (240 bin 961), Meksika (238 bin 511), İran (232 bin 863), Pakistan (221 bin 896), Türkiye (202 bin 284), Suudi Arabistan (197 bin 608), Almanya (196 bin 717), Güney Afrika (168 bin 61), Fransa (166 bin 378), Bangladeş (156 bin 391), Kolombiya (106 bin 110), Kanada (104 bin 772), Katar (97 bin 897), Çin (83 bin 542), Mısır (71 bin 299), İsveç (70 bin 639), Arjantin (69 bin 941), Belarus (62 bin 698), Belçika (61 bin 727), Endonezya (60 bin 695), Ekvador (59 bin 468), Irak (53 bin 708) ve Hollanda (50 bin 335).”



Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:



"Brezilya 61 bin 990, İngiltere 43 bin 995, İtalya 34 bin 818, Fransa 29 bin 875, Meksika 29 bin 189, İspanya 28 bin 368, Hindistan 18 bin 241, İran 11 bin 106, Peru 10 bin 45, Rusya 9 bin 859, Belçika 9 bin 765, Almanya 9 bin 64, Kanada 8 bin 642, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 920, İsveç 5 bin 411, Türkiye 5 bin 167, Ekvador 4 bin 639, Çin 4 bin 634, Pakistan 4 bin 551, Kolombiya 3 bin 641, Mısır 3 bin 120, Endonezya 3 bin 36, Güney Afrika 2 bin 844, Irak 2 bin 160, Bangladeş 1968, Suudi Arabistan 1752, Arjantin 1385, Belarus 405 ve Katar 118."