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Dünya

Dünyada tek! İlk nükleer yakıt ikmali başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinin Pevek kentinde yer alan dünyanın tek yüzer nükleer güç santrali (NGS) Akademik Lomonosov'a ilk nükleer yakıt ikmalinin başladığını bildirdi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Dünyada tek! İlk nükleer yakıt ikmali başladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakıt demetleri Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in bir parçası olan Mashinostroitelny Zavod AŞ tarafından üretildi.

Kuzey Deniz Rotası üzerinden Pevek Limanı'na özel nakliye konteynırlarıyla getirilen yakıt demetleri Akademik Lomonosov'a aktarıldı.

Taze yakıt demetleri, şirketin bünyesindeki Rosenergoatom Concern AŞ uzmanlarınca yüzer NGS'nin sancak tarafındaki iki reaktörden birine yüklendi.

Doğrudan su üstünde yürütülen yakıt ikmali işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Akademik Lomonosov'taki diğer reaktöre nükleer yakıt ikmalinin ise 2024'te yapılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademik Lomonosov Baş Makine Mühendisi Alexey Fedotov, nükleer yakıt ikmali işlemleri sırasında radyasyon güvenliği gereklilikleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Reaktöre yüklemeden önce 121 yakıt demetinin her biri sıkı bir onay kontrolünden geçti. Tüm düzenekler, uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra otomatik vinç kullanılarak sırayla reaktöre yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Akademik Lomonosov Nükleer Güvenlik Departmanı Başkanı ve Baş Fizik Uzmanı Maxim Shamambayev de söz konusu çalışmalar sırasında yüzer güç ünitesinin bulunduğu bölgedeki radyasyon arka planı değişmediğini, radyasyon arka planının Pevek için doğal olan seviyelerde ölçüldüğünü kaydetti.

  • nükleer güç santrali
  • Rusya
  • yakıt

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