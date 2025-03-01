Başkentte "Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri Konferansı" gerçekleştirildi.

"Külliye'de Ramazan" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan etkinliklerden biri olan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte konuşan Sabri, "Türkiye, Filistin davasına her zaman sahip çıkıyor. Bütün dünya adına bu tutumunuz için teşekkür ediyorum." dedi.

Sabri, Türkiye'de tedavi gören Filistinlilere acil şifalar dileyerek, bir an önce evlerine dönmelerini diledi.

Ramazan ayının Müslümanların güçlü iradesinin kanıtı olduğunu ifade eden Sabri, "Bugün ilk orucumuzu tutuyoruz. Müslümanların dünyanın dört bir yanında ramazan yaşadığı bu günlerde Kudüslü kardeşlerimizin baskı altında kaldığını ilan etmek istiyorum. Ancak Kudüslüler Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya ve ibadet etmeye kararlıdır." diye konuştu.

Sabri, ramazan ayının tüm Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, "Mescid-i Aksa tüm dünya Müslümanlarının ortak değeridir." ifadesini kullandı.

Kudüs'ün tarihi hakkında detaylı bilgiler veren Sabri, "Filistin, gelecek olan bütün nesillere emanettir. Oradaki insanlar orada kalacaktır. Filistin'den, Kudüs'ten hiçbir şekilde tehcir olmayacaktır." dedi.

Sabri, Filistinlilerin, öldürülmelerine, evlerinin yıkılmasına, hastanelerinin bombalanmasına rağmen asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı nesilden nesile aktarılacak bir haktır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR İSLAM BİRLİĞİ KURULMALI"

Filistinlileri savunmanın bütün İslam aleminin sorumluluğunda olduğunu belirten Sabri, "Türkiye bu davanın liderliğini yürütmektedir. Türkiye'nin öncülüğünde bir İslam birliği kurulmalıdır. Türkiye'ye selamlar olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine, halkına şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Sabri, İslam aleminin liderlerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma mesajı verirken, uluslararası topluma da "Filistin meselesini adalet çerçevesinde değerlendirin. Biz hak sahibiyiz ve bu hakkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz." ifadeleriyle seslendi.

Konferans, soru-cevap faslının ardından hediye takdimiyle sona erdi.

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