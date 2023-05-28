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Dünya

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini yüzde 52,21'le önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyadan tebrik mesajı yağıyor. Katar, Macaristan, Libya gibi birçok ülke lideri sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

28 Mayıs 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda elde ettiği zaferi ilk kutlayan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani oldu.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

Katar Emiri sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferini kutlarım ve yeni dönemin için başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Katar Emiri, "Kardeş Türk halkının ilerleme ve refah için arzuladığı şeyleri gerçekleştirmenizi, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

VİCTOR ORBAN'DAN TEBRİK

Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum!

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'DEN TEBRİK

Libya Başbakanı Dibeybe, 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

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