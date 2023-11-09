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Dünya

Dünyadan Gazze'ye destek: İsrail'i destekleyen ülkelerin büyükelçileri sınır dışı edilsin

Tunus'ta birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi partinin desteklediği Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail'i destekleyen ülkelerin Tunus'taki büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Dünyadan Gazze'ye destek: İsrail'i destekleyen ülkelerin büyükelçileri sınır dışı edilsin
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TUNUS (AA) - Tunus'ta birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi partinin desteklediği Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail'i destekleyen ülkelerin Tunus'taki büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek veren ülkelerin Tunus Büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi için baskıları arttırmamız gerekiyor. Halkımızı, Siyonist yapıyı destekleyen ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine destek için bu ülkelerin Tunus'taki Büyükelçilikleri önünde protesto eylemi düzenlemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'taki tüm STK, siyasi oluşum ve halkın destek verdiği İsrail'i protesto eylemlerine mümkün olduğunca yüksek katılım sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, gösteriler ile beraber İsrail ürünlerinin her alanda boykot edilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, 11 Ekim'de düzenlenecek Filistin'e destek gösterilerine katılım çağrısı yapıldı.

  • Tunus STK
  • STK destek
  • Filistin Komitesi

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