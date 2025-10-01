Dünyadan İsrail'e Sumud tepkisi: Uluslararası hukukun ağır ihlali

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda herhangi bir askeri müdahale veya zorla alıkoymanın, uluslararası hukukun ağır ihlali olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, Küresel Sumud Filosu'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanarak, "Tarafları, durumu tırmandırabilecek veya insan hayatını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, filoda bulunan kişilerin emniyetinin ve fiziksel bütünlüğünün son derece önemli olduğu kaydedilerek, "Bu gemilere uluslararası sularda herhangi bir askeri müdahale veya zorla alıkoyma, uluslararası hukuk normlarının ve temel insan haklarının ağır ihlali olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filonun, tamamen sivillerin öncülüğünde, barışçıl ve insani bir misyonla yola çıktığına işaret edilen açıklamada, Filistin halkının Gazze'de karşı karşıya kaldığı ağır ve acil insani ihtiyaçlara dikkat çekmeyi ve yaygın ıstırabı hafifletmek için hayati yardımlar ulaştırmayı amaçladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinli sivil nüfusun, gıda güvensizliğinin felakete varan boyutları ve kıtlık tehdidiyle başa çıkabilmesi için acilen korunmaya ve sürdürülebilir insani yardıma ihtiyacının olduğu belirtilerek, "Uluslararası toplumu ve ilgili tüm tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insani misyonların güvenli ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." denildi.

İTALYA

İtalya'da işçi sendikaları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na bu akşam saldırmasını protesto etmek üzere 3 Ekim Cuma günü için genel greve gitme kararı aldı.

İsrail'in bu akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu'na saldırması ve bazı tekneleri ve içindeki aktivistleri alıkoyması İtalya'da tepkilere yol açtı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim'de bir günlük genel greve gidileceği belirtilerek, "Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu durdurmasının "bizzat anayasal düzene vurulmuş bir darbe olduğu, İsrail hükümeti tarafından gerçek bir soykırım operasyonuna maruz bırakılan Filistin halkına yönelik insani ve dayanışma girişimini engellediği" belirtildi.

CGIL'in genel grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, grev kararını sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

İSRAİL'İN FİLOYA SALDIRISI ÜLKEDE AKŞAM SAATLERİNDE PROTESTOLARA YOL AÇTI

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırması, İtalya'nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi akşam saatleri olmasına karşın İsrail'in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı'nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail'in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

Napoli'de protestocular, protestolarını Merkez Garı'nda peronların üzerinde gerçekleştirdi.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye yakınlaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı üzerine, bakanlık içinde "daimi izleme birimi" oluşturulduğunu duyurdu.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Küresel Sumud Filosu için oluşturulan daimi izlemi biriminde olan, İspanya'nın önceki haftalarda istişare için merkeze çağırdığı Tel Aviv Büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Tel Aviv'deki Avrupa Birliği Delegasyonu ile temasa geçtiğini yazdı.

Özellikle İspanyol vatandaşları hakkında bilgi alma ve tüm diplomatik ve konsolosluk korumasını garanti altına alma için temasa geçtiği belirtilen Dışişleri Bakanlığının, Tel Aviv, Kudüs ve Lefkoşa konsolosluklarını da aktif duruma geçirdiği kaydedildi.

Ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, Türkiye ve İrlanda'daki mevkidaşları başta olmak Küresel Sumud Filosu'nda vatandaşları olan bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile de görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma, Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Bluesky adlı sosyal paylaşım şirketindeki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı bir suçtur. İsrail'den, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. AB, İsrail ile ilişkilerini derhal kesmelidir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GÖZALTINA ALDIĞI İSPANYOL SİYASETÇİLERDEN "SOKAĞA ÇIKIN, SESİNİZİ ÇIKARIN" ÇAĞRISI

Bu arada İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu teknelerinde olan eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Katalan siyasetçi Plar Castillejo, gözaltına alınmaları halinde yayımlanmak üzere önceden hazırladıkları tahmin edilen birer videoyu yayımladı.

Colau, yayımladığı videoda şunları söyledi:

"Bu videoyu izliyorsanız, İsrail'in bizi yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu anlamalısınız. Bu, telefonlara veya internete erişimimizin olmadığı anlamına geliyor. İletişimimiz tamamen kesildi ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sesimiz olun, mümkün olduğunca çok ses çıkarın ve hükümetlerimize baskı yaparak bizi derhal serbest bırakmalarını ve Gazze'ye insani koridor açmamıza izin vermelerini sağlayın."

Filoda olan Katalan siyasetçi Castillejo da yayımladığı videoda, "Bu videoyu izliyorsanız, bunun nedeni siyonist İsrail Devleti'nin, insani yardım ulaştırmak için halk koridoru açmaya çalışırken bizi Filistin sularında kaçırmasıdır. Bu da yardımın bize ulaşamadığı anlamına geliyor. Sokaklara çıkın ve protesto edin, çünkü bu yardımın bize ulaşmasının tek yolu bu. Onları (İsrail) bu koridoru açmaya zorlayın, soykırımı sona erdirmeye zorlayın." diye konuştu.