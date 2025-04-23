Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz." mesajını verdi.



"AZERBAYCAN HALKI VE HÜKÜMETİ OLARAK HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Asadov, Yılmaz ile telefon görüşmesinde, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı, dayanışma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise Asadov'a desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Azerbaycan'ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını ifade etti.