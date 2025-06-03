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Dünya

İstanbul'daki kritik temas sonrası ilk açıklama! Dünyanın beklediği zirve olacak mı?

İstanbul'daki zirvenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada muhtemel bir Putin-Trump-Zelenski görüşmesinin yakın gelecekte olası olmadığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2025 Salı 13:24 - Güncelleme:
İstanbul'daki kritik temas sonrası ilk açıklama! Dünyanın beklediği zirve olacak mı?
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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklemenin yanlış olduğunu, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek için bir uzlaşmaya varmanın son derece karmaşık olduğunu söyledi.

"RUSYA, ANLAŞMALARA SADIK KALACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planlanmış bir görüşmenin henüz olmadığını belirten Peskov'a ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılması olası görüşme hakkında da soru yöneltildi. Peskov, bunun yakın gelecekte olası olmadığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna konusunda ABD ile temasların süreceğini sözlerine ekledi.

Kremlin'in açıklamasında Trump ile Putin arasında gelecekte yapılabilecek spesifik görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığı, Putin'in çeşitli üst düzey görüşmelere hazır olduğu ancak bunların önceden iyi hazırlanmış olması gerektiği ifade edildi. Peskov, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalara sadık kalacağını kaydetti.

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