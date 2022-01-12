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Dünya

Dünya'nın en aktif yanardağı harekete geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:35
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Goma Volkanik Gözlemevinden (OVG) yapılan açıklamada, en son Mayıs 2021'de faaliyete geçen Nyiragongo Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendiği belirtildi.

Halka sükunet çağrısı yapılan açıklamada, yeni bir volkanik patlamaya karşı hazırlıklı ve donanımlı olunduğu bildirildi.

Goma'da Nyamuragira ve Nyiragongo aktif yanardağları bulunuyor.

Nyiragongo Yanardağı son olarak, 22 Mayıs 2021'de faaliyete geçmiş, lavlar şehrin içine kadar ulaşmış, 32 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002'de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

  • Nyiragongo Yanardağı
  • volkan
  • kongo

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