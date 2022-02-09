Dünya'nın en büyüğü! Tam 58 milyon 966 bin TL'ye satıldı

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 21:33 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 21:54

İngiliz müzayede evi Sotheby's'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde yaptığı açık artırma tamamlandı.

"Enigma" adı verilen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen siyah elmas, 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı. İsmi açıklanmayan alıcı, kripto para kullandı.

Eski sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra 555,55 karatlık son halini aldı.

Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu.

Amerika Değerli Taşlar Enstitüsünce (GIA) "dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması" olarak gösterilen ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük kesim elması" olarak giren Enigma, en güçlü elmaslar arasında yer alıyor.