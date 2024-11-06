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Dünya

Dünyanın en değerli şirketi belli oldu

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Dünyanın en değerli şirketi belli oldu
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Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü yüzde 2,84 değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,43 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 182,5 değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

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