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Dünya

Dünyanın en genç kadın pilotu! Rekorla dünya turunu tamamladı

Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:27
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Rutherford, öğle saatlerinde, 18 Ağustos 2021'de yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentindeki havalimanına indi.

Havalimanına indiğinde mutluluğu gözlerinden okunan Rutherford, 51 bin kilometre uçtuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Rutherford, en zor kısmın Sibirya'daki dondurucu soğuğa rağmen uçmak olduğunu dile getirdi.

Genç pilot, Alaska'da bir ay, Rusya'da 41 gün beklemek zorunda kalmış, bu nedenle turunu planlanandan 2 ay geç tamamlamıştı.

ABD'li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kadın olduğunda 30 yaşındaydı. Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekorunu ise 2021'de 18 yaşındaki İngiliz pilot Travis Ludlow kırmıştı.

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