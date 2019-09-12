Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı

Amazon havzasında yapılan DNA incelemeleri sonucunda tamamen yeni iki elektrikli yılan balığı türü saptandı. Bunlardan biri olan 'Electrophorus voltai' adlı türün 860 volta eşde ğer bir elekteik akımı verebildiği tespit edildi. Bu alan da bugüne kadar bilinen en yüksek değer 650 volttu. Bu da yeni türü'bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü yapıyor. E voltai ile birlikte keşfedilen ve 'Be ctrophorus varii' adı verilen diğer türünde milyonlarca yıl önce ortak bir atadan evrildiği düşünülüyor. Brezilya'da kasıtlı yangın çıkarılan Amazon oımanları, kerestecilik, çiftçilik ve madencilikle yağmalanıyor. Araştırmacılar ayrıca yeni türlerin oldukça belirli alanlarda yaşadığını da tespit etti. Araştırma ekibinin başında yer alan zoolog C DaviddeSantana, "Tahribata rağmen bugün hâlâ yeni türler keşfediyoruz." dedi.