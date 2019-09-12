27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7637
  • 6,3565
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı

AMAZON havzasında keşfedilen iki yeni elektrikli yılan balığı türünden birinden 860 volt gibi rekor seviyede akım verebileceği belirtildi.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amazon havzasında yapılan DNA incelemeleri sonucunda tamamen yeni iki elektrikli yılan balığı türü saptandı. Bunlardan biri olan 'Electrophorus voltai' adlı türün 860 volta eşde ğer bir elekteik akımı verebildiği tespit edildi. Bu alan da bugüne kadar bilinen en yüksek değer 650 volttu. Bu da yeni türü'bilinen en güçlü biyoelektrik jeneratörü yapıyor. E voltai ile birlikte keşfedilen ve 'Be ctrophorus varii' adı verilen diğer türünde milyonlarca yıl önce ortak bir atadan evrildiği düşünülüyor. Brezilya'da kasıtlı yangın çıkarılan Amazon oımanları, kerestecilik, çiftçilik ve madencilikle yağmalanıyor. Araştırmacılar ayrıca yeni türlerin oldukça belirli alanlarda yaşadığını da tespit etti. Araştırma ekibinin başında yer alan zoolog C DaviddeSantana, "Tahribata rağmen bugün hâlâ yeni türler keşfediyoruz." dedi.

Lüks otomobillerle yolu kapatıp işte böyle drift yaptılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Tosun Paşa’nın geri dönüşü

Tosun Paşa’nın geri dönüşü

Trump'ın talebine onay: ABD'ye girmeleri zorlaşacak

Trump'ın talebine onay: ABD'ye girmeleri zorlaşacak

Kahreden haber! Son uçuşu oldu

Kahreden haber! Son uçuşu oldu

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak 

Teknofest’te en iyi drone pilotları yarışacak 

Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı

Dünyanın en güçlü elektrikli yılan balığı
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Yürek ısıtan birbirinden tatlı fotoğraflar

Yürek ısıtan birbirinden tatlı fotoğraflar

Bitlis'te katliam gibi kaza...

Bitlis'te katliam gibi kaza...

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA