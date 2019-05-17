Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu

Dünyanın en kirli şehri Gurugram (Hindistan) olarak kayıtlara geçti. Listenin ilk 10’unda yer alan diğer 7 şehrin ise yine Hindistan’dan olduğu dikkat çekti. Bununla birlikte Pakistan’dan Faysalabat’ın üçüncü, Çin’den Hotan’ın ise sekizinci sıraya yerleştiği görüldü.

En kirli ilk 100 şehir listesinde Türkiye’den herhangi bir şehir yer almadı.