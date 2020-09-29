Dünyanın en küçük 'rubik küpü' satışa çıkıyor

star.com.tr 29 Eylül 2020 Salı 22:24 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 22:25

Japon oyuncak üreticisi MegaHouse, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığında ve her iki tarafı 9,9 milimetre olan dünyanın en küçük çalışan Rubik Küpünü piyasaya süreceğini söyledi.

MegaHouse, söz konusu ürün için geçen hafta sipariş almaya başladı. Mini küplerin fiyatı yaklaşık 1.900 dolar olarak belirlendi.

Tokyo Üniversitesi'nde "mikro üretim" uzmanı olan Kensuke Tsuchiya, küpün tanıtım videosunda, "Rubik Küpünün tam olarak küçük bir kopyasını oluşturmaya çalıştık. Şimdiye kadar imkansız olan bir şeyi yapmak... Eğlenceli ve heyecan vericiydi." şeklinde konuştu.

1974'te Macaristan'da Erno Rubik tarafından icat edilen Rubik Küpü, 1980'de dünya çapında yaygınlık kazandı. MegaHouse, Japonya'da 14 milyondan fazla küp sattı.

Rubik küpleri, okullarda bir matematik aracı olarak yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

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