Mikronezya ada ülkesinin Devlet Başkanı David Adeang, Ocak ayında parlamentoya yaptığı konuşmada, "Bu değişiklik ulusumuzun mirasına, dilimize ve kimliğimize daha sadık bir şekilde saygı göstereceğini yansıtıyor" dedi.

Nauru parlamentosunun teklifi oy birliğiyle kabul etmesinin ardından, tahmini 13 bin nüfusa sahip ada halkı, değişikliğin resmileştirilip resmileştirilmeyeceğine dair bir referandumda oy kullanacak.

"Naoero" ( Now-ero olarak telaffuz edilir), Nauru halkının kendi dilinde kullandığı terimdir. Hükümet, adanın resmi adı olan "Nauru"nun (genellikle Now-roo olarak telaffuz edilir) "yabancı diller tarafından doğru telaffuz edilememesi" nedeniyle seçildiğini ve bunun "kendi tercihleri değil, kolaylık olsun diye" yapıldığını ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Nauru hükümeti, yerel dili daha iyi yansıtmak için resmi adlarını değiştiren diğer ülkeleri örnek gösterdi; bunlar arasında Türkiye (eski adıyla Türkiye) ve Esvatini (Svaziland) yer alıyor. Ayrıca, 1990 yılına kadar yaygın olarak Truk olarak bilinen yakındaki Mikronezya devleti Çuk'u da örnek gösterdi

Resmi değişiklik sürecinin tamamlanması zaman alabilecek olsa da "Naoero" adı şimdiden posta idaresi, ulusal sağlık hizmetleri ve kamu hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılmaya başlandı.

UNESCO, Nauru'nun resmi dili olan Nauruca'yı (veya dorerin Naoero'yu) resmi olarak "ciddi derecede tehlike altında" olarak sınıflandırırken, Naurulular bu dili arkadaşları ve aileleri arasında konuşsalar da, okullarda öğretilmiyor.