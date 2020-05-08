'Dünyanın en kuzeyinde' unvanıyla cami projesi

star.com.tr 08 Mayıs 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:53

Norrbotten İslam Merkezi'nin fikriyle, İsveç'in en kuzeydeki Norrbotten ili yönetim merkezi Lulea'da, 'dünyanın en kuzeydeki cami' unvanıyla bir cami yapılması planlanıyor.



Rus medyasına göre, bu planlar gerçekleşse bile, 'dünyanın en kuzey camisinin unvanı' Rusya'daki Nurd Kamal Camii'nde kalacak.

Lulea şehir merkezinin dışındaki Hertsön adasında bulunan en büyük yerleşim bölgesi Hertsön'de, bir cami inşa etme planları 2013'ten beri var. Şimdi, organizasyon bunu çok daha küçük bir bütçeyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Projeye ilişkin ulusal yayın kuruluşu SVT'te açıklamalarda bulunan Norrbotten İslam Merkezi Başkanı Heşam Ahmed, 'Daha önce, çok yüksek bir maliyetle büyük bir bina inşa etmeyi planlamıştık. Gerçek maliyet 100 milyon SEK (10 milyon dolar) civarındaydı. Şimdi 12 milyon SEK (1,2 milyon dolar) olacak.' dedi.

Cami inşaatı için harcanak paranın, İsveç'teki diğer Müslümanlardan 'mikro finansman' yoluyla bağış alınacağı belirtildi.

Lulea'nın kent merkezinde 50 bin kişi yaşıyor. Kentin toplam nüfusu 76 bindir. Malların nakliyesi için büyük bir limana ve ona 'Steel City' (Çelik Şehri) lakabını veren müthiş bir çelik endüstrisine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İsveç'in en kuzeydeki üniversitesi de, burada bulunuyor.

Rus medyasına göre, para toplansa ve inşaat planları gerçekleşse bile, Lulea Camii, Rusya'nın Norilsk şehrinde bulunan Nurd Kamal Camii'nden 'dünyanın en kuzey camisi' unvanını almayacak.

Norilsk, 100 binden fazla nüfusu ile dünyanın en kuzeyindeki şehirdir. Doğu Sibirya'daki Krasnoyarsk Krai'nin kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin üstünde, Yenisei Nehri'nin doğusunda ve batı Taymyr Yarımadası'nın güneyinde yer alan camisi, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en kuzeydeki yeri olarak listelenmiştir.

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