Dünyanın en ünlü meydanından net mesaj: Türkiye geçilmez!

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:25

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, Times Meydanı'ndaki dijital dev ekranda, FETÖ'nun 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk halkının direnci "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarıyla anlatıldı.

Meydanın tam ortasında bulunan dev led ekranda ayrıca 15 Temmuz'un 251 şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla Amerikalılara gösterilerek, Türk bayrağının dalgalanan dijital görüntüsü ekrana yansıtıldı.

20 saniye süren ve her iki dakikada bir yayımlanan görüntüler gün boyu meydandan geçen Amerikalıların ilgisine sunuldu.

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Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranlardaki ilanların yanı sıra kentin Manhattan bölgesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi şehrin en işlek cadde ve mekanlarında dolaştırılan ve üzerinde "Demokrasinin Zaferi (Victory of Demokrasi)" yazan 2 kamyonette Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere yer verildi.

ABD'deki Türk toplumu tarafından organize edilen Times Meydanı'ndaki dev ilanların ve dijital ekranlı kamyonetlerin, yerel saatle gece yarısına kadar gösterileceği öğrenildi.