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Dünya

Dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında hayatını kaybetti.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Perez'in 114 yaşında Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti.

Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti." ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikle idame ettiren Perez şeriflik de yapmıştı.

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