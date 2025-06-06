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Dünya

Dünyanın en yüksek yapısı hizmette: 359 metre ile Eyfel Kulesi'ni aştı

Cammu Keşmir'de 359 metre yükseklikte inşa edilen Chenab Köprüsü, Hindistan'ı bölgeye ilk kez demir yolu ile bağladı. Köprü, Eyfel Kulesi'nden bile daha yüksek konumda yer alıyor.

AA6 Haziran 2025 Cuma 21:06 - Güncelleme:
Dünyanın en yüksek yapısı hizmette: 359 metre ile Eyfel Kulesi'ni aştı
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BBC'nin haberine göre, Chenab Nehri üzerindeki köprünün, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesini ilk defa demir yolu aracılığıyla Hindistan'a bağlayacağı kaydedildi.

Dünyadaki en yüksek tek kemerli demir yolu köprüsü olarak kayıtlara geçen köprünün açılışı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından yapıldı.

1315 metre uzunluğundaki ve nehirden 359 metre yüksekteki köprünün yapımı, 20 yılı aşkın bir sürede tamamlandı.

Söz konusu köprü, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 312 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir noktada yer almasıyla dikkati çekiyor.

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