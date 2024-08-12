Dünyanın fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesinin başkenti değişti! İşte ilk toplantı

Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da "Garuda Başkanlık Sarayı" adlı başkanlık ofisinde toplanan kabineye Devlet Başkanı Joko Widodo liderlik etti.

Antara News'ün haberine göre Widodo, Nusantara'da yerel basına yaptığı açıklamada, yeni başkente taşınmanın "yeni bir eve taşınmaktan" daha karmaşık olduğunu söyledi.

Widodo, "Yeni bir başkente taşınmayı hafife almayın. Başkenti taşımak sadece idari veya hukuki bir konu değil, buradaki gelişme sürecini de görmeliyiz." dedi.

Çalışmalarına birkaç gün yeni başkentte devam edecek olan Widodo, Nusantara'da kaldığı süre boyunca kabine toplantısının yanı sıra temel atma törenlerine de katılacağını belirtti.

- YENİ BAŞKENTİN FAALİYETE GEÇMESİ ZAMAN ALABİLİR

Widodo, 20 Ekim'de düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yeni başkentin faaliyete geçmesi hakkında görüştüklerini de ifade etti.

Yeni başkentte devam eden hazırlıklara bağlı olarak halefi Subianto'nun, Nusantara'nın faaliyete ne zaman geçeceğine ilişkin değerlendirmede bulunacağını aktaran Widodo, "Kent hazır olmazsa zorlamayacağız." diye konuştu.

Widodo, 17 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının ise hem mevcut başkent Cakarta hem de yeni başkent Nusantara'da yapılacağını söyledi.

Bu arada, kabine üyeleri yeni başkente helikopterlerle gelerek kabine toplantısına katıldı.

Öte yandan, Widodo, daha önce yaptığı açıklamada, yeni başkentin ağustosta faaliyete geçmesini planladığını belirtmişti.

- CAKARTA BİRÇOK NEDENE BAĞLI OLARAK BATIYOR

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.