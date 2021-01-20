AA/DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:29

Trump, ailesi ve beraberindeki heyetle, Maryland'deki Andrews Hava Üssü'nden başkanlık uçağıyla Florida'ya hareket etti.

Trump, uçuştan önce şunları söyledi:

-Gerçekten olağanüstü bir 4 yıldı. Hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum.

-Önemli çalışmaları hayata geçirdik. Rakamlar da bunu dile getiriyor. Pandemi olmasaydı belki de tarihte yakalanmamış rakamlara ulaşabilirdik.

-Azimli bir şekilde çalıştık ve her şeyi sahada gerçekleştirdik. 75 milyon oy aldık ki bu tarihte bir rekordur.

-Özetle, olağanüstü insanlarsınız. Burası muhteşem bir ülke. Sizlerin başkanı olmuş olmak benim için onurdur.

-Her zaman sizin için savaşacağım.

YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEDİ

-Umarım yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Onların da başarılı olacaklarını düşünüyorum, bunun için gerekli her şeye sahipler.

-Daha iyisini yapamazdık. Bu bir veda ama başka bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz, sizleri seviyoruz.

-Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum. Washington DC'deki tüm başarılı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

-Hepinize güzel bir hayat ve mutluluklar diliyorum.

TRUMP BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı.

Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlenecek.

Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.

BİDEN TRENLE GELMEDİ

ABD’nin 46’ıncı başkanı Joe Biden’ın yemin törenine damga vuran ilkler yaşandı. Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden Amtrak treniyle Washington’a gelmesi planlandı ancak, güvenlik kaygıları nedeniyle bu plan iptal edildi. Biden başkent dışındaki askeri bir üsse yemin töreninden bir gün önce öğleden sonra uçakla geldi. 36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih etmesiyle bilinen Joe Biden başkan yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington’dan ayrılırken da memleketine trenle dönmüştü.

TÖRENE KATILAMAYANLARI TEMSİLEN 200 BİN BAYRAK

ABD’de 400 bin kişinin ölümüne yol açan kovid-19 salgını da yemin töreninin formatının değiştirilmesine yol açtı. Normal koşullarda, yüzbinlerce kişi yemin töreni kutlamalarına katılmak ve tarihi devir teslime tanık olmak üzere başkent Washington’a gelirken, bu kez yalnızca 2 bin kişi törenlere katılacak. Washington D.C’de National Mall olarak bilinen ulusal parkta bu kez binlerce kişi toplanamayacak. Normal koşullarda kutlama sahnelerinin yaşandığı meydan ABD Kongresi’ne saldıran gruplardan kaynaklanan tehdit yüzünden halka kapalı. Milyonlarca Amerikalı ülkede iktidarın devrine ilk elden tanık olamayacak. Öte yandan, töreni izlemek üzere parkta bulunamayacak olanları temsil etmek üzere alana 200 bin ABD bayrağı yerleştirildi. Yeni göreve gelen başkan ve ailesinin geleneksel olarak yaptığı geçit töreni de bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.

YEMİN METNİNDE NELER YER ALIYOR?

Her yeni başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı huzurunda yemin ederek görevine resmen başlıyor. Başkan Anayasa’da da yer alan şu yemin metnini tekrarlıyor: “ABD’nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.”

JOE BİDEN’IN KABİNESİ

ABD'de yeni Başkan Joe Biden'ın kabinesi büyük ölçüde eski başkan Barack Obama yönetiminin deneyimli isimlerinden oluşuyor. Biden'ın "ABD'nin en renkli ve çeşitliliğe dayalı kabinesi" iddiasıyla oluşturduğu kabinede de pek çok "ilk" de yer alıyor. İlk kadın Maliye Bakanı, ilk Latin kökenli İç Güvenlik Bakanı ve ilk Kızılderili kökenli bakan Biden’ıın A takımında yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ANTONY BLİNKEN

Obama döneminde 2015-2017 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevinde bulunan Blinken, Obama döneminde sekiz yıl başkan yardımcılığı yapan Biden'ın yakın çevresinden. Dışişleri Bakanlığı'na Bill Clinton döneminde giren 58 yaşındaki deneyimli diplomat, 2009-2013 yılları arasında Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığı, 2013-2015 yılları arasında da Başkan Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

SAVUNMA BAKANLIĞI: LLOYD AUSTİN

Ortadoğu alanında tecrübeli bir asker olan Austin, Kongre'den onay alması durumunda ABD'nin ilk siyah savunma bakanı olacak. 2010-2011 döneminde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüten Austin, 2012-2013 yıllarında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı yaptı. Lloyd Austin, 2013 Mart ayından, emekli olduğu 2016'ya kadar, başta Ortadoğu olmak üzere ABD'nin yurt dışı operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) yönetti. Suriye'de iç savaşın en yoğun olduğu döneme denk gelen bu aralıkta Austin, IŞİD ile mücadelede Kürt gruplara verilen desteği de organize etti. ABD yasalarına göre askerlerin Savunma Bakanı olabilmesi için, emekliliklerinin üzerinden sekiz yıl geçmiş olması gerekiyor. Bu düzenlemeyle savunma bakanlığında sivil yönetimin güvenceye alınması hedefleniyor. Henüz dört yıl önce emekli olan Austin'in bakanlığı için Kongre'den özel muafiyet onayı çıkması gerekiyor.

MALİYE BAKANLIĞI: JANET YELLEN

Amerikan merkez bankası Federal Reserve'ün (Fed) eski başkanlarından Janet Yellen, ABD'nin ilk kadın maliye bakanı olacak. 74 yaşındaki Yellen 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçmişti. Fed Başkanlığı döneminde ekonomik büyüme ve istihdamı teşvik için gevşek para politikalarını savunan Yellen, görev süresinin 2018'de dolmasının ardından ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde görev aldı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: ALEJANDRO MAYORKAS

ABD'de 11 Eylül saldırıları sonrasında kurulan ve terörle mücadele ağırlıklı olmak üzere genel olarak diğer ülkelerdeki içişleri bakanlığı işlevine sahip olan İç Güvenlik Bakanlığı'na Alejandro Mayorkas getiriliyor. Böylece göçten de sorumlu olan Bakanlık'ın başında ilk kez Latin kökenli bir politikacı olacak. 61 yaşındaki politikacı, Barack Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevi yapmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: XAVİER BECERRA

ABD'nin en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kaliforniya'nın Başsavcısı Xavier Becerra, kabinenin Latin kökenli diğer üyesi olacak. Becerra, Sağlık Bakanı olarak Biden'ın seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden olan koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetecek. 62 yaşındaki politikacı, eski Başkan Obama'nın sağlık reformunun en önemli savunucuları arasındaydı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: PETE BUTTİGİEG

39 yaşındaki politikacı, Demokratların Başkan aday adaylığı ön seçimlerinde Joe Biden'a rakip olarak dikkat çekmişti. O zamana kadar ismi pek bilinmeyen Pete Buttigieg, Demokrat partinin umut vaat eden yeni nesil politikacıları arasında yer alıyor. Buttigieg aynı zamanda ABD tarihinde eşcinselliğini kamuoyu önünde açıklamış ilk bakan olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: DEB HAALAND

Diğer ülkelerdeki içişleri bakanlıklarından farklı olarak ABD'de federal araziler ve doğal kaynakların korunmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı görevine Deb Haaland getiriliyor. New Mexico'da Pueblo Kızılderililerinin Laguna kolundan olan 60 yaşındaki milletvekili, ABD tarihinin ilk yerli kökenli bakanı olacak.

TİCARET BAKANLIĞI: GİNA RAİMONDO

Biden'ın Ticaret Bakanlığı görevine atadığı Gina Raimondo'nun gündemindeki kilit konular, Çin ile yaşanan ticari anlaşmazlıklar ve büyük internet şirketleriyle ilgili düzenlemelerin çıkarılması olacak. 49 yaşındaki politikacı 2015 yılından bu yana Rhode Island eyaletinin valiliğini yürütüyor.

ADALET BAKANLIĞI: MERRİCK GARLAND

Biden'ın Adalet Bakanlığı için öngördüğü 68 yaşındaki Merrick Gauland, deneyimli bir yargıç. Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi yargıçlarından olan Gauland hiçbir partiye mensup değil. Gauland'ın 2016 yılında anayasa mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'ye atanması Cumhuriyetçiler tarafından engellenmişti.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI: JAKE SULLİVAN

Beyaz Saray'daki en önemli pozisyonlardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini ise uzun yıllar Washington'da üst düzey görevler üstlenmiş ve Türkiye'yi de yakından tanıyan bir isim olan Jake Sullivan yürütecek. 2008'de Barack Obama'nın ve 2016'da Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında aktif rol alan Sullivan, 2013-2014 yıllarında Başkan Yardımcısı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yaptı. Ardından Dışişleri Bakanlığında Politika Planlama Dairesi Başkanlığını üstlenen Sullivan, 2015'te İran'ın nükleer programıyla ilgili yapılan anlaşmanın müzakerelerinde de kilit rol üstlendi.