ABD Başkanı Trump, Putin'e Türkiye'de Zelenski'nin de dahil olacağı zirve yapma önerisinde bulunacak.

Dünyanın merakla beklediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bugün gerçekleşecek. Elmendorf-Richardson Üssü'nde yapılacak görüşmede ana konu, Ukrayna krizinin çözümü olacak.

TOPRAK MÜZAKERESİ YOK

İki lider bölgesel meseleleri de istişare edecek. Trump, zirve öncesi Avrupalı liderlerle ve Zelenski ile sanal toplantı düzenledi. Trump, Ukrayna topraklarını müzakere konusu yapmayacağını söyledi. Görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirtti.

Toplantıya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre, üçlü zirve yapmayı planlayan Trump, daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye'yi işaret etti.

Öte yandan zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Liderler, Ukrayna'da adil barışa ulaşmak için kararlılık konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. İki lider, bu görüşmenin Putin'in barış konusundaki ciddiyetini kanıtlamada fırsat olduğu görüşünü paylaştı.