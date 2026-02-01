İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyanın gözü bu zirveye kilitlendi! Zelenski: Esaslı bir görüşmeye hazırız
Dünya

Dünyanın gözü bu zirveye kilitlendi! Zelenski: Esaslı bir görüşmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de devam edeceğini açıkladı. Zelenskiy, 'Savaşın gerçek ve onurlu şekilde sona ermesine bizi yaklaştıracak bir sonuçla ilgileniyoruz' dedi.

AA1 Şubat 2026 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Dünyanın gözü bu zirveye kilitlendi! Zelenski: Esaslı bir görüşmeye hazırız
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen görüşmeler hakkında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan bilgi aldığını belirtti.

Ukrayna ile ABD ve Rusya arasında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 4 ile 5 Şubat'ta üçlü müzakerelerin devam edeceğini aktaran Zelenski, "Ukrayna, esaslı bir görüşmeye hazır. Biz, savaşın gerçek ve onurlu şekilde sona ermesine bizi yaklaştıracak bir sonuçla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

- ÜÇLÜ MÜZAKERELERİN TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini bildirmişti.

Zelenski, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada ise üçlü müzakerelerin tarihi ve yerinin değişebileceğini belirterek, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakereler Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.