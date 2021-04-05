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Dünya

Dünyanın gözü burada! Tarihe adını bu utançla yazdırdı

İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davasının üçüncü duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü. İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 10:58 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:19
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Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu yandaşı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanma sürecinin uzun süreceği belirtiliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, ikinci duruşması da 8 Şubat 2021'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

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