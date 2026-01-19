İSTANBUL 5°C / 2°C
Dünyanın gözü Davos'ta! İki lider kritik toplantıya katılmayacak

İspanya ve Mozambik liderleri, ülkelerinde yaşanan acil durumlar nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantısına katılamayacaklarını bildirdi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 15:39
ABONE OL

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesindeki hızlı tren kazası, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da ülkesindeki şiddetli sel nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

WEF'in İsviçre'nin Davos kasabasında 19-23 Ocak'ta düzenlenen Yıllık Toplantıları'na katılımı beklenen İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kaza sonrasında zirveye katılımını iptal etti.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo da altyapıya zarar veren ve ülkenin güneyindeki yüz binlerce insanı etkileyen şiddetli sel nedeniyle WEF'in Yıllık Toplantıları'na katılımını iptal ettiğini açıkladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Davos toplantılarında, ana tema "Diyalog Ruhu" olarak belirlendi. Zirveye 130 ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor.

