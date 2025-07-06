Dünyanın gözü önüne katliam! Soykırımcı İsrail 24 saatte 80 Filistinliyi şehit etti

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 80 artarak 57 bin 418'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 80 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin şehit olduğu, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 418, yaralıların sayısının da 136 bin 261'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde beklenen ateşkes öncesi özellikle bölgenin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, yıkımın kapsamını genişletmeye ve şehirleri daha çok tahrip etmeye çalışıyor.

Hamas'ın, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtında, eski insani yardım dağıtım mekanizmasına dönülmesi, müzakere sürecinde kalıcı ateşkes sağlanamazsa İsrail'in saldırılara dönmeyeceğine ilişkin güvence verilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konularında taleplerde bulunduğu iddia edildi.

Filistin sinemasının önemli isimlerinden Hanna Atallah, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'ye gelecek.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, dün akşam toplanan güvenlik kabinesinde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yüklenerek "İsrail ordusu başarısız oldu" itirafında bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı sayısı son 24 saatte 80 artarak 57 bin 418'e çıktı.

İsrail'in Hamas'a karşı silahlandırdığı milislerin lideri Yasir Ebu Şebab, Hamas'ı mağlup ettikten sonra Gazze Şeridi'ni kendilerinin yöneteceğini iddia etti.

ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group'un (BCG), yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) girişimini geliştirmek için milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladığı ve Gazze'deki Filistinlileri "yeniden yerleştirme" planını modellediği ortaya çıktı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle "başarılı şekilde" hedef aldıklarını açıkladı.

İşitme engelli Filistinli aktivist Süleyman Ebu Amra (27), Gazze'deki savaşı ve yaşanan insani dramı dünya genelindeki ve Gazze'deki işitme engellilere işaret diliyle aktarıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde şafak vakti düzenlediği baskınlarda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve gözaltına alındı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli şehit oldu.

İsrail medyası, güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha fazla insani yardım dağıtımına izin verecek bir planı onayladığı ve bu yardımların uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılacağını aktardı.

İsrail'in saldırısı sonucu saçlarını kaybeden 12 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hala Şükr Dehliz, uzun saçlarına yeniden kavuşarak çocukluğuna ve eski hayatına dönmeyi istiyor.

6 TEMMUZ 2025

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i balistik füzelerle hedef aldı.İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde değişiklikler yapmaya çalıştığını iddia ederek bunların kabul edilemez olduğunu savunduİsrail'de binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan Washington ziyareti öncesi Hamas'ın ateşkes teklifine "olumlu yanıtının" ardından hükümete, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, bu sabah Gazze'deki yardım dağıtım merkezine yapılan saldırının sorumlusu olarak İsrail'i değil Hamas'ı işaret etti.

İsrail'in, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtı kati bir dilde reddetmediği iddia edildi.İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan çadırlara saldırarak 4 Filistinli çocuğu öldürdü.İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderiyor.Karayipler ülkesi Barbados'ta, hükümetten, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı karşısında somut adım atılmasının talep edildiği davanın duruşması yapıldı.Hamas, Gazze'de ateşkes teklifine verilen yanıtın Filistinli gruplarla gerçekleştirilen ve ulusal mutabakatla sonuçlanan bir dizi görüşmenin ardından verildiğini belirtti.İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarla aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 61 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde İsrail'in, Filistinlilere karşı soykırımı hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Richard Falk, İsrail ve Filistin halkının yıllardır devam eden krize çözüme bakış açısının tamamen zıt yönlerde şekillendiğini belirterek, "İsrail'in hayali, Filistin'in kabusu, Filistin'in hayali ise İsrail'in kabusudur." dedi.Eski Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin'de İnsan Hakları Özel Raportörü ve Princeton Üniversitesinden emekli uluslararası hukuk uzmanı Prof. Dr. Richard Falk, örgütlü uluslararası toplumun Filistinlilere uygulanan soykırım karşısında felç olduğunu belirtti.

15.21 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ev baskınları ve gözaltı operasyonları düzenlerken, Yahudi yerleşimciler de Filistin topraklarına zarar vermeye devam etti.

14.44 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

14.03 İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 70 artarak 57 bin 338'e çıktı.

13.21 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusuna ait birliğe ve araçlara saldırı düzenlediklerini, bu operasyon sırasında iki tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma birliklerini hedef aldıklarını açıkladı.

12.55 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerindeki hayat kurtarıcı bölümlerin faaliyetlerini durdurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

12.47 Gazze Belediyesi, su sisteminin çöküşünün yakın olduğu uyarısında bulunarak ihtiyaca yönelik su açığının yüzde 76'ya ulaştığını ve yerinden edilen yüz binlerce kişinin bir arada toplanmasının salgın ve bulaşıcı hastalık riskini artırdığını belirtti.

12.09 İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli şehit oldu.