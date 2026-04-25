Dünyanın gözü Pakistan'da: ABD ve İran yeniden masaya oturacak mı? Tahran'dan resmi açıklama

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 57. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: PAKİSTAN'DA İRAN-ABD ARASINDA BİR GÖRÜŞME PLANLANMAMIŞTIR

İran'dan ABD ile Pakistan'da yapılacağı iddia edilen olası müzakerelere ilişkin resmi açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad'a vardığını duyurdu.

Ziyaretin amacına ilişkin bilgi veren Bekayi, "Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin dayattığı saldırganca savaşın sona erdirilmesi ve bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi için, Pakistan'ın devam eden arabuluculuğu ve iyi niyetli çabaları çerçevesinde Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecektir. İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" ifadelerini kullandı.

İRAN BASINI ABD İLE MÜZAKERE İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

İran basını, günün erken saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldiğini bildirmişti. Arakçi'nin burada ABD'li yetkililerle görüşeceği yönündeki iddiaların "gerçek dışı" ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu öne sürülmüştü. Haberde, "Şu an ABD ile herhangi bir müzakere gündemde bulunmuyor. Arakçi, İslamabad'da ABD'li yetkililerle hiçbir görüşme gerçekleştirmeyecek. Söz konusu ziyaret kapsamında Arakçi'nin, savaşın sona ermesine ilişkin İran'ın değerlendirmelerini Pakistan tarafıyla ele alması bekleniyor" ifadelerine yer verilmişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

02.02 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki heyetin Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere ülkenin başkenti İslamabad'a vardığını belirterek, "İran ve ABD arasında bir görüşme planlanmamıştır. Temaslar sırasında İran'ın gözlemleri Pakistan'a iletilecektir" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan İslamabad'a ulaştı. Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından karşılandı.

01.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye çok fazla sefer düzenliği belirtilen ve ABD Ordusu ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen "EPAMINODES" isimli bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

00.50 ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen 344 milyon dolar değerindeki kripto varlığın dondurulduğunu açıkladı.

- ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.